В колумбийском городе Буэнавентура родственники своеобразно прощались с покойной женщиной, устроив «последнюю игру в бинго» на ее гробу во время похоронной церемонии.
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