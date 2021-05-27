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Военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России

Уважаемые товарищи!Поздравляю вас с праздником – Днём пограничника.Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны.

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