Военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам Пограничной службы ФСБ России

Уважаемые товарищи!Поздравляю вас с праздником – Днём пограничника.Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны.
Уважаемые товарищи!Поздравляю вас с праздником – Днём пограничника.Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны.
Свежие комментарии