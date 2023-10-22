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Армия России начала рыть тоннели к Авдеевке, чтобы подобраться к позициям ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 октября 2023 года

Армия России начала рыть тоннели к Авдеевке, чтобы подобраться к позициям ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 октября 2023 года

Армия России начала рыть тоннели к Авдеевке, чтобы подобраться к позициям ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 октября 2023 года Юлия СоколоваВКС России сбили украинский истребитель Су-24 в районе Одессы.

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