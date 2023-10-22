Армия России начала рыть тоннели к Авдеевке, чтобы подобраться к позициям ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 22 октября 2023 года Юлия СоколоваВКС России сбили украинский истребитель Су-24 в районе Одессы.