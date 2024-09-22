РАЗГРОМ ПОД СУМАМИ ОТКРОЕТ ДОРОГУ НА КИЕВ? ПОЛКОВНИК МАТВИЙЧУК ДАЛ ОЦЕНКУ НОВОМУ СЦЕНАРИЮ БОЁВ

Пока в направлении Плехово в Курской области была пресечена попытка прорыва ВСУ к опорному пункту ВС России, полковник Матвийчук дал оценку новому сценарию боёв, оценив, откроет ли разгром ВСУ под Сумами дорогу на Киев.
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