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Япония предпочитает жить с Россией «по-волчьи»?

Япония предпочитает жить с Россией «по-волчьи»?

Отто фон Бисмарк: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских» Итак, призывы Президента РФ Владимира Путина к японскому правительству отказаться от конфронтации и строить отношения на полувековую перспективу в Токио не оценили и, можно сказать, проигнорировали.

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