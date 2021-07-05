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Васильев отметился ассистом за «Энергетик» в матче чемпионата Беларуси

Минский «Энергетик-БГУ» в матче 15-го тура чемпионата Беларуси дома сыграл вничью с «Ислочью» (1:1). Полузащитник сборной Казахстана Владислав Васильев вышел в старте и отыграл весь матч.

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