Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу на заседании Высшего госсовета СГ

ТАСС/Павел Бедняков Президент Российской Федерации Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут 6 декабря отдельную встречу в Минске в рамках Высшего госсовета Союзного государства, сообщили в пресс-службе Кремля.
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