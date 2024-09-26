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Ученый рассказал о влияющих на уровень заболеваемости гриппом факторах

Ученый рассказал о влияющих на уровень заболеваемости гриппом факторах

Вирус гриппа вызывает заболевание чаще в осенне-зимний период. Число тех, кто заразился, формируется из нескольких факторов, одним из которых является то, насколько производители и разработчики вакцин угадали со штаммами, использованными при создании вакцин.

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