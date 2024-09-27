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Калужане привезли с Кубка России по универсальному бою 5 медалей

Калужане привезли с Кубка России по универсальному бою 5 медалей

Калужские спортсмены стали победителями и призерами Кубка России по универсальному бою. В Копейске Челябинской области с 19 по 22 сентября проходили соревнования памяти погибшего военнослужащего кавалера "Ордена Мужества" Максима Занина.

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