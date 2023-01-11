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Мальдини о Леау: «Стороны хотят сотрудничать, постараемся закрыть сделку. С Беннасером «Милан» все уладит за полтора дня»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о переговорах с Рафаэлом Леау. «У «Милана» есть амбиции во всех четырех турнирах, в которых участвует.

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