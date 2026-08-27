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Мировое обозрение

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Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой

Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой

Публикация карт британских военных баз — это не просто новостной фон. Это сигнал. Когда The Independent выкладывает дислокацию 34 баз Королевских ВВС и упоминает, что всего в стране свыше двух тысяч военных объектов — считая резервные, — это уже похоже на попытку начать внутренний разговор о цене эскалации.

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