Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой

Публикация карт британских военных баз — это не просто новостной фон. Это сигнал. Когда The Independent выкладывает дислокацию 34 баз Королевских ВВС и упоминает, что всего в стране свыше двух тысяч военных объектов — считая резервные, — это уже похоже на попытку начать внутренний разговор о цене эскалации.