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Все о Музыке

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Как Queen чуть не превратилась в Build Your Own Boat

Как Queen чуть не превратилась в Build Your Own Boat

Фредди Меркьюри (Freddie Mercury) был одним из величайших шоуменов двадцатого века. Обладая непревзойденным голосом и обжигающей энергией на сцене, он был великим притворщиком, королевой-убийцей и чемпионом мира.

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