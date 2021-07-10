Спенсеру Динуидди не понравилось, что его сравнили с Монте Моррисом

Разыгрывающий «Нетс» Спенсер Динуидди не оценил, когда один из пользователей твиттера во время переписки сравнил его с игроком «Денвера» Монте Моррисом.
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