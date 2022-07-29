Замгубернатора ХМАО Ислаев снова раскритиковал строящего жд-вокзал в Нягани подрядчика

Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев раскритиковал организацию работу подрядчика, который занимается строительством железнодорожного вокзала в Нягани.
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