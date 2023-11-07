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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Для тех, кто любит снизу. РЖД упростили варианты приобретения билетов для фанатов нижних полок

Для тех, кто любит снизу. РЖД упростили варианты приобретения билетов для фанатов нижних полок

Кто-то не желает ехать на верхней полке, а кто-то не хочет платить за нижнюю. Как примирить противоборствующих и дать каждому по потребностям? Выход перевозчик нашёл: купить билет в приложении РЖД сразу на две нижние полки купе — для себя и попутчика — можно, выбрав специальные требования к местам.

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