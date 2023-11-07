Для тех, кто любит снизу. РЖД упростили варианты приобретения билетов для фанатов нижних полок

Кто-то не желает ехать на верхней полке, а кто-то не хочет платить за нижнюю. Как примирить противоборствующих и дать каждому по потребностям? Выход перевозчик нашёл: купить билет в приложении РЖД сразу на две нижние полки купе — для себя и попутчика — можно, выбрав специальные требования к местам.