Корни легенды: как семья Виктора Цоя оказалась в Ленинграде

Когда задумываешься о феномене Виктора Цоя, невольно начинаешь искать истоки его внутренней силы. Мне всегда казалось, что за внешней сдержанностью и немногословностью этого человека стояла какая-то особая семейная история, полная драматических поворотов и преодолений.