Выяснились подробности гибели упавшего с яхты маркетолога: справлял малую нужду

Как выяснил “МК”, инцидент произошел во время свадебного мальчишника. Отметив помолвку в баре, несколько друзей, среди которых был 44-летний маркетолог, направились в яхт-клуб в Кожуховском затоне, где их ждало арендованное судно.
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