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Российским туристам сообщили, как их могут обманывать в Турции

Российским туристам сообщили, как их могут обманывать в Турции Для обмана российских туристов в Турции местные жители и даже персонал отеля реализуют старые схемы махинаций и изобретают новые, чтобы нажиться на незнании и наивности отдыхающих.

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