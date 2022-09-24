Российским туристам сообщили, как их могут обманывать в Турции Для обмана российских туристов в Турции местные жители и даже персонал отеля реализуют старые схемы махинаций и изобретают новые, чтобы нажиться на незнании и наивности отдыхающих.
Российским туристам сообщили, как их могут обманывать в Турции Для обмана российских туристов в Турции местные жители и даже персонал отеля реализуют старые схемы махинаций и изобретают новые, чтобы нажиться на незнании и наивности отдыхающих.
Свежие комментарии