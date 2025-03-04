Роскошь и адюльтер: российская интрига сериала «Белый лотос»

+ A — В третьем сезоне сериала «Белый лотос» среди импортных артистов есть и наш засланный казачок Третий сезон сериала «Белый лотос» не вызывает таких восторгов, как первый и второй, однако новые серии опять привлекли к международному хиту немало внимания.