Жителя Мезени обвиняют в пропаганде нацизма

Мужчина будет отвечать перед судом за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики.Следственные органы Следственного комитета России в регионе установили, что весной 2023 года обвиняемый публиковал в интернете изображения и видео с нацистской символикой.
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