Актер и режиссер Сергей Жигунов рассказывает о том, что из себя представлял дом импрессиониста Коровина в Гурзуфе, который они с женой Викторией отреставрировали и превратили в музей художника, - передает корреспондент РИА Новости из пресс-тура по Крыму, организованного Министерством курортов и туризма.