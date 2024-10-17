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Актер и режиссер Сергей Жигунов рассказывает о том, что из себя представлял дом импрессиониста Коровина в Гурзуфе, который они с женой Викторией отреставрировали и превратили в музей художника

Актер и режиссер Сергей Жигунов рассказывает о том, что из себя представлял дом импрессиониста Коровина в Гурзуфе, который они с женой Викторией отреставрировали и превратили в музей художника

Актер и режиссер Сергей Жигунов рассказывает о том, что из себя представлял дом импрессиониста Коровина в Гурзуфе, который они с женой Викторией отреставрировали и превратили в музей художника, - передает корреспондент РИА Новости из пресс-тура по Крыму, организованного Министерством курортов и туризма.

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