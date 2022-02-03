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«Сиксерс» не хотят включать Макси или Тайбулла в возможный обмен Симмонса на Била

«Филадельфия» рассматривает звездного защитника «Вашингтона» Брэдли Била в качестве одного из игроков, которых хотела бы получить в потенциальном обмене разыгрывающего Бена Симмонса.

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