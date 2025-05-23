РЖД планирует перевезти 1,3 миллиарда пассажиров к 2025 году и больше в 2026

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил о планах компании перевезти более 1,3 миллиарда пассажиров к 2025 году и превзойти этот показатель в 2026 году, достигнув ежегодного роста перевозок.
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