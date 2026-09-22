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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Радимов: «Все титулы «Реала» были без Мбаппе, потому что на его позиции играл Бензема. Винисиусу никто не мешал, поэтому он и забивал важные мячи»

Владислав Радимов допустил, что Килиан Мбаппе и Винисиус мешают друг другу. – Можно ли сказать, что Мбаппе и Винисиус мешают друг другу? – У обоих излюбленная позиция – левый вингер.

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