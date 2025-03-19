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Нижегородская правда

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В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог для аккуратных водителей

В Госдуме предложили уменьшить транспортный налог для аккуратных водителей

Зампред Государственной Думы Владислав Даванков вместе с коллегами из партии «Новые люди» разработал и направил в правительство законопроект, который предусматривает скидку на транспортный налог для водителей, не получавших штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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