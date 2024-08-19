Сценарий боевика: как отвлекают внимание от виновников диверсий на СП

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев, Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua, TASS/AP Правоохранительные органы Германии выдали ордер на арест гражданина Украины некоего Владимира З.
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