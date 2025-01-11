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Царьград

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Кабардино-Балкария готовится к 200-летию вхождения в состав России в 2027 году

Кабардино-Балкария готовится к 200-летию вхождения в состав России в 2027 году

В 2027 году в Кабардино-Балкарии состоится празднование 200-летия добровольного вхождения Балкарии в состав России.

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