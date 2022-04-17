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Дражен Анзулович: «Не имеет значения, с кем будет играть, с «Зенитом» или ЦСКА. Главное, что будем в плей-офф»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович накануне последнего матча регулярного чемпионата Лиги ВТБ против «Астаны» заявил, что его команде неважно, на кого она выйдет, главное, что он прошла в плей-офф.

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