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Контрафронт

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Демократическая Республика Конго: По меньшей мере 16 человек были убиты после того, как Союзные...

Демократическая Республика Конго: По меньшей мере 16 человек были убиты после того, как Союзные демократические силы (АДС) атаковали Мандеите и Нджиапанду, территория Мамбаса, провинция Итури, во второй половине дня по местному времени 22 июля.

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