Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Владимир Алтайцев
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Грамотно использовала 5-литровую бутылку на кухне. С ее помощью быстро навела порядок в холодильнике. Показываю, что смастерила

Грамотно использовала 5-литровую бутылку на кухне. С ее помощью быстро навела порядок в холодильнике. Показываю, что смастерила

Раньше 5-литровые бутылки в нашей семье использовали исключительно по назначению. Наливали в них воду при выезде на природу или во время отключения воды.

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Комментарии
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А
Алексей
Ну да ,один блин на тарелке в бутылке на фото..Офигенная экономия места в холодильнике😁😁😁
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10 час.
Владимир Алтайцев
а  не проще  ли купить контейнеры и складывать в них  пищу?  И места мало займут, и друг на  друга ставить можно.
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34 мин.

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