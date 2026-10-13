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Мелкие трещины в брусе лучше не запускать: эту защитную смесь легко приготовить прямо на месте

Мелкие трещины в брусе лучше не запускать: эту защитную смесь легко приготовить прямо на месте

Если со временем на бревнах или брусе появляются трещины, лучше замазывать их, пока они небольшие. Специальные составы для этого не понадобятся — шпаклевку легко приготовить самостоятельно.

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