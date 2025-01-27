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Определен шорт-лист номинантов премии Банки.ру — 2024

Экспертный совет Банки.ру определил шорт-лист номинантов ежегодной премии Банки.ру. Всего в этом году предусмотрено 20 номинаций в трех блоках: «Лучшие компании», «Лучшие финансовые и страховые продукты», «Народный рейтинг 2024 года».

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