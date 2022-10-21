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Байрамян о том, что судьи не замечают фолы на Комличенко: «Не знаю, специально ли это, но как минимум 4 пенальти не поставили»

Хорен Байрамян высказался об отношении судей к форварду «Ростова» Николаю Комличенко. «Считаю ли я, что судьи специально не замечают пенальти на Комличенко? Не знаю, но ходят же такие слухи.

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