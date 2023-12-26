Пьер Ришар и ещё 49 деятелей культуры из Франции вступились за Жерара Депардье

Актёра снова обвинили в сексуальных домогательствах.Во Франции 50 представителей культурной элиты вступились за обвинённого в сексуальных домогательствах актёра и гражданина России, прописанного в Новосибирске, Жерара Депардье.
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