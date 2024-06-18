Рэпера Noize MC* требуют внести в список террористов и экстремистов

Рэпера Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC*, требуют внести в список террористов и экстремистов после его скандального выступления в Испании — музыкант вышел на сцену в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.
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