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Автоверсты

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За ряд нарушений ПДД машину могут задержать, то есть отправить ее на специализированную стоянку

За ряд нарушений ПДД машину могут задержать, то есть отправить ее на специализированную стоянку

﻿﻿Список причин, по которым автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, довольно длинный. Например, с 1 сентября в правила дорожного движения были внесены дополнительные изменения, которые требуют эвакуации автомобилей при обнаружении у них серьезных дефектов.

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