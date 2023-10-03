За ряд нарушений ПДД машину могут задержать, то есть отправить ее на специализированную стоянку

﻿﻿Список причин, по которым автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку, довольно длинный. Например, с 1 сентября в правила дорожного движения были внесены дополнительные изменения, которые требуют эвакуации автомобилей при обнаружении у них серьезных дефектов.