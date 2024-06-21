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«Все будем работать на оборону России!» Глава государства Владимир Путин готовит ряд новых назначений

«Все будем работать на оборону России!» Глава государства Владимир Путин готовит ряд новых назначений

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