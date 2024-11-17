Ефимов: 90 домов полностью расселили по программе реновации в ЮЗАО

Жители 90 старых домов в Юго-Западном административном округе переехали в новостройки в рамках реализации программы по реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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