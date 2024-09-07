Следователи разъясняют алгоритм действий лица, ставшего свидетелем преступления или располагающего сведениями о готовящемся преступлении

Если Вы или Ваш ребенок оказались свидетелем преступления или располагаете сведениями о готовящемся преступлении, местонахождении скрывающихся преступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо: 1.