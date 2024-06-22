Калужский детсад устроил картельный сговор с охранной фирмой

Охранная организация «Стрелец-Калуга» пожаловалась на то, что детский сад №4 «Чебурашка» в Обнинске устроил картельный сговор с их конкурентом, ЧОО «Третья Сотня»Охранная организация «Стрелец-Калуга» пожаловалась на то, что детский сад №4 "Чебурашка" в Обнинске устроил картельный сговор с их конкурентом, ЧОО "Третья Сотня".