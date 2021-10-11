Плачет девушка на стоянке,сидя в новеньком БМВ,Вся в слезах и губной помаде:три педальки,а ножки-две

Плакат в ГАИ: "Пешеходу запрещается переходить дорожную часть по наземным пешеходным переходам, подземным пешеходным переходам, надземным пешеходным переходам в условиях их отсутствия" Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, смотришь телевизор! А тут звонок: - Ты сына забрал? Продукты купил? Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты молчишь, Вася? … а ты не Вася, ты Коля! И так сразу хорошо, такой на душе праздник!!! - Лазарь, что случилось? На тебе прямо лица нет!- Представляешь, Фима, вышел я сегодня погулять и вдруг вижу: лежит пачка 100-долларовых купюр в фирменной упаковке.