Разработчики Stellar Blade продолжат сотрудничество с PlayStation для выпуска новых иг...

Разработчики Stellar Blade продолжат сотрудничество с PlayStation для выпуска новых игрПосле успешного квартального отчета корейской студии Shift Up, где были упомянуты высокие продажи Stellar Blade, многие задали вопрос о дальнейшей судьбе команды.
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