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Дудаков о характере Трусовой: «Она всегда в атаке, идет без оглядки. С ней разговаривали: давай сделаем оптимальный контент, чтобы не получилось много грязи»

Тренер Сергей Дудаков рассказал о бескомпромиссности в характере Александры Трусовой. «Саша, мне кажется, бескомпромиссно идет вперед, она всегда в атаке.

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