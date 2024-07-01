Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

В Астане состоялся показ документального фильма «Обоюдный выигрыш»

В Астане состоялся показ документального фильма «Обоюдный выигрыш»

1 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- 29 июня в Астане, столице Казахстана, состоялась встреча по обмену результатами пресс-тура, посвященного совместному строительству «Пояса и пути», при участии редакции газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх