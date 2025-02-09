1895 - Родился Макс Валье (нем. Max Valier) — австрийский пионер ракетной техники; один из основателей германского Общества межпланетных сообщений (нем.
Этот день в авиации. 9 февраля
Комментарии
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Анатолий Шихатов
Фарих был незаслуженно забыт на долгие годы, хотя его вклад в освоение Севера ничуть не меньше, чем у других пилотов того времени. Но в число Героев он не попал...
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17 час.
Алексей Леонтьев
ЗАБЫТ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ИНТЕРЕСНО ТО. ЧТО НА ХЕРНЮ ПОД НАЗВАНИЕМ ВОЗДУХ В ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ- ЭТО НОРМАЛЬНО. ВОТ ЧИТАЙТЕ ИСТИНУhttps://proza.ru/2024/01/26/523
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12 час.
ОА
Ольга Алиева
С Днём работников гражданской авиации!
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9 час.
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