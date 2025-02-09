Авиаторы и их д...
ГлавнаяНовоеAviaSafety"Люди и авиация"ЮморБиблиотекаНовости АОНКурилка
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Авиаторы и их друзья

80 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Алиева
    С Днём работников гражданской авиации!Этот день в авиац...
  • Алексей Леонтьев
    ЗАБЫТ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ИНТЕРЕСНО ТО. ЧТО НА ХЕРНЮ ПОД НАЗВАНИЕМ ВОЗДУХ В ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ- ЭТО НОРМАЛЬНО....Этот день в авиац...
  • Анатолий Шихатов
    Фарих был незаслуженно забыт на долгие годы, хотя его вклад в освоение Севера ничуть не меньше, чем у других пилотов ...Этот день в авиац...

Этот день в авиации. 9 февраля

Этот день в авиации. 9 февраля

1895 - Родился Макс Валье (нем. Max Valier) — австрийский пионер ракетной техники; один из основателей германского Общества межпланетных сообщений (нем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Шихатов
Фарих был незаслуженно забыт на долгие годы, хотя его вклад в освоение Севера ничуть не меньше, чем у других пилотов того времени. Но в число Героев он не попал...
Ответить
17 час.
Алексей Леонтьев
ЗАБЫТ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. ИНТЕРЕСНО ТО. ЧТО НА ХЕРНЮ ПОД НАЗВАНИЕМ ВОЗДУХ В ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ- ЭТО НОРМАЛЬНО. ВОТ ЧИТАЙТЕ ИСТИНУhttps://proza.ru/2024/01/26/523
Ответить
12 час.
ОА
Ольга Алиева
С Днём работников гражданской авиации!
Ответить
9 час.
наверх