В лыжника Большунова врезался квадрокоптер на гонке Кубка России в Хакасии

РИА Новости/Павел Бедняков Квадрокоптер врезался в трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время лыжной гонки на 10 км в рамках Кубка России в Хакасии, спортсмен пришел к финишу только девятым, сообщает "Спорт-Экспресс".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии