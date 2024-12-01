В лыжника Большунова врезался квадрокоптер на гонке Кубка России в Хакасии

РИА Новости/Павел Бедняков Квадрокоптер врезался в трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время лыжной гонки на 10 км в рамках Кубка России в Хакасии, спортсмен пришел к финишу только девятым, сообщает "Спорт-Экспресс".