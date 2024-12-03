Глава ведомства запросил доклад о расследовании обстоятельств травмирования учащегося школы в Самарской области

В медиапространстве опубликованы сведения, согласно которым учащийся школы в Волжском районе Самарской области, находясь в учебном заведении, получил травму лица, которую, по озвученным сведениям, ему мог причинить другой ученик.
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