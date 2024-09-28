С Днем города бахчисарайцев поздравляет город-побратим Гусев

С Днем города бахчисарайцев поздравляет город-побратим ГусевУдивительный и уникальный Бахчисарай, своей многовековой историей олицетворяющий силу и стойкость, многогранную культурную традицию жителей Крыма, продолжает развиваться и расцветать и с каждым годом становится привлекательнее.