FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 089 подписчиков

Кандидаты в депутаты Госдумы обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции

Кандидаты в депутаты Госдумы обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции

В ходе предвыборных дебатов кандидаты в депутаты Государственной Думы от партий «Единая Россия», Партия прямой демократии и «Справедливая Россия» обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии