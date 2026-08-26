Кандидаты в депутаты Госдумы обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции

В ходе предвыборных дебатов кандидаты в депутаты Государственной Думы от партий «Единая Россия», Партия прямой демократии и «Справедливая Россия» обсудили вопросы поддержки участников специальной военной операции (СВО).
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