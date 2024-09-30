В Надыме главный врач торговала больничными

В Надыме главный врач местной больницы наладила бизнес по продаже больничных листков. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, незаконной деятельностью главный врач автономной некоммерческой организации занималась в 2022-2023 годах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии